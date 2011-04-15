Таможенники задержали 95 т товаров из списка продуктового эмбарго

Мобильные группы Смоленской таможни выявили шесть грузовиков с товаром, подпадающим под ограничительные меры. Общий вес товара составил 95 т, говорится в сообщении ФТС.



Так, в пяти грузовиках из Белоруссии в Россию ввозились яблоки без каких-либо сопроводительных документов и отметок о прохождении фитосанитарного контроля. Маркировка на большей части товаров отсутствовала, на части имелись этикетки, где странами происхождения указаны Белоруссия и Украина. В одном из автомобилей на коробках остались следы полустертых этикеток с надписями на польском языке. В шестом грузовике ввозились замороженные польские овощи.



При задержании одной из партий яблок не обошлось и без погони - водитель одного из грузовиков предпринял неудачную попытку скрыться.



В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров в РФ.



"AK&M" от 20.03.2019