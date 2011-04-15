Суд встал на сторону "Газпром нефти" в споре с Роспатентом

Президиум суда по интеллектуальным правам встал на сторону "Газпром нефти" в споре с Роспатентом. Об этом сообщила пресс-служба "Газпром нефти".



Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть заявку "Газпром нефти" о регистрации английской аббревиатуры GPN в качестве товарного знака.



Обозначения ГПН и GPN активно используются в наименованиях дочерних обществ компании, в доменных именах, в документации компании, при упоминании компании в средствах массовой информации, среди потребителей ассоциируются с компанией и ее продуктами. Несмотря на это Роспатент ранее отклонил заявки компании на регистрацию двух обозначений - ГПН и GPN - в качестве товарных знаков.



"Газпром нефть" не согласилась с решениями Роспатента, оспорила их в Суде по интеллектуальным правам, который вынес противоположные решения - в отношении аббревиатуры ГПН оставил решение Роспатента в силе, а в отношении GPN отменил решение и обязал Роспатент рассмотреть заявку повторно. Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил решение первой инстанции в силе. Роспатент обязан повторно рассмотреть заявку о регистрации английской аббревиатуры GPN в качестве товарного знака "Газпром нефти".



Добившись успеха в отношении обозначения GPN, "Газпром нефть" продолжит отстаивать исключительное право также в отношении аббревиатуры ГПН. В этих целях компания инициировала проведение независимых социологических исследований, подтвердивших восприятие указанных аббревиатур как идентификаторов компании.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за 2018 год по МСФО выросла на 48.7% до 376.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2018 года вырос на 45.1% по сравнению с предыдущим годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2.5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб. Выручка составила 2.489 трлн руб., увеличившись на 28.7%.



"AK&M" от 20.03.2019