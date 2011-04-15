Аэрофлот сообщил о возбуждении дела против пассажира за поддельный больничный

В отношении похитившего у Аэрофлота деньги пассажира возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Пассажир Е. приобрёл два билета на рейс Аэрофлота по маршруту Москва-Пхукет. Перевозка была оформлена по невозвратному низкостоимостному тарифу. Спустя четыре дня пассажир отказался от перелета и решил вернуть деньги за билеты. Чтобы оформить вынужденный возврат, пассажир предоставил в кассу Аэрофлота листок нетрудоспособности. На этом основании ему вернули уплаченную за билеты сумму. Позднее выяснилось, что медицинский документ является поддельным. Служба экономической безопасности авиакомпании выявила данный факт и обратилась в правоохранительные органы для защиты законных интересов авиакомпании, общества и государства.



Дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 2018 год вырос на 11.1% до 55.7 млн по сравнению с годом ранее, авиакомпании "Аэрофлот" - на 8.9% до 35.8 млн. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.9% по сравнению с прошлым годом, пассажирооборот компании - на 6.7%. Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизилась на 0.1 процентного пункта до 82.7%, по компании - на 1.3 процентного пункта до 80.5%.



Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: Airbus A320 и Boeing 737-800. За этот же период был выведен из парка один самолёт Airbus A321. По состоянию на 31 декабря 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 253 воздушных судна.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год составила 5.713 млрд руб. и снизилась по сравнению с прошлым годом на 75.2% с 23.06 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 40% до 33.598 млрд руб. с 56.015 млрд руб. Выручка группы "Аэрофлот" увеличилась на 14.8% и составила 611.57 млрд руб. против 532.934 млрд руб.



Авиакомпания "Россия" (ИНН 7810814522) входит в Группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319. Авиакомпания базируется в Санкт-Петербурге и Москве.



Основными собственниками компании являются ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (75% минус 1 акция) и правительство Санкт-Петербурга (25% плюс 1 акция).



"AK&M" от 20.03.2019