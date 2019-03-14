ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 21 марта в размере 64.2803 руб. против 64.3167 руб. на 20 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.03.19 - 64.3167 руб.

19.03.19 - 64.6694 руб.

16.03.19 - 65.4201 руб.

15.03.19 - 65.4021 руб.

14.03.19 - 65.5890 руб.























































































































































































"AK&M" от 20.03.2019