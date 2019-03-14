ЦБ РФ установил официальный курс евро на 21 марта в размере 72.9389 руб. против 72.9995 руб. на 20 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



20.03.19 - 72.9995 руб.

19.03.19 - 73.3610 руб.

16.03.19 - 74.0686 руб.

15.03.19 - 74.0613 руб.

14.03.19 - 74.0237 руб.





























"AK&M" от 20.03.2019