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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 21 марта в размере 72.9389 руб. против 72.9995 руб. на 20 марта.
Курс евро за последние 5 дней:
20.03.19 - 72.9995 руб.
19.03.19 - 73.3610 руб.
16.03.19 - 74.0686 руб.
15.03.19 - 74.0613 руб.
14.03.19 - 74.0237 руб.
"AK&M" от 20.03.2019