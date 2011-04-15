Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 марта

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Банк России установил на 21 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.5619
1 Азербайджанский манат 37.8899
100 Армянских драмов 13.2237
1 Белорусский рубль 30.5413
1 Болгарский лев 37.2812
1 Бразильский реал 16.9641
100 Венгерских форинтов 23.3149
1000 Вон Республики Корея 56.8877
10 Гонконгских долларов 81.8857
10 Датских крон 97.7216
1 Доллар США 64.2803
1 Евро 72.9389
100 Индийских рупий 93.3696
100 Казахстанских тенге 16.9744
1 Канадский доллар 48.1897
100 Киргизских сомов 91.9437
10 Китайских юаней 95.9422
10 Молдавских леев 37.2424
1 Новый туркменский манат 18.3921
10 Норвежских крон 75.3049
1 Польский злотый 17.0162
1 Румынский лей 15.3198
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6151
1 Сингапурский доллар 47.5622
10 Таджикских сомони 68.0964
1 Турецкая лира 11.7416
10000 Узбекских сумов 76.7476
10 Украинских гривен 23.6522
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.0428
10 Чешских крон 28.4476
10 Шведских крон 69.8062
1 Швейцарский франк 64.2610
10 Южноафриканских рэндов 44.3765
100 Японских иен 57.6169
"AK&M" от 20.03.2019