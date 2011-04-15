Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 марта

Банк России установил на 21 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.5619

1 Азербайджанский манат 37.8899

100 Армянских драмов 13.2237

1 Белорусский рубль 30.5413

1 Болгарский лев 37.2812

1 Бразильский реал 16.9641

100 Венгерских форинтов 23.3149

1000 Вон Республики Корея 56.8877

10 Гонконгских долларов 81.8857

10 Датских крон 97.7216

1 Доллар США 64.2803

1 Евро 72.9389

100 Индийских рупий 93.3696

100 Казахстанских тенге 16.9744

1 Канадский доллар 48.1897

100 Киргизских сомов 91.9437

10 Китайских юаней 95.9422

10 Молдавских леев 37.2424

1 Новый туркменский манат 18.3921

10 Норвежских крон 75.3049

1 Польский злотый 17.0162

1 Румынский лей 15.3198

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.6151

1 Сингапурский доллар 47.5622

10 Таджикских сомони 68.0964

1 Турецкая лира 11.7416

10000 Узбекских сумов 76.7476

10 Украинских гривен 23.6522

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.0428

10 Чешских крон 28.4476

10 Шведских крон 69.8062

1 Швейцарский франк 64.2610

10 Южноафриканских рэндов 44.3765

100 Японских иен 57.6169

"AK&M" от 20.03.2019