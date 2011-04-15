Банк России на 21 марта понизил курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 72.9389 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 64.2803 руб.

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Банк России на 21 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 72.9389 руб. с 72.9995 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 64.2803 руб. с 64.3167 руб. 20 марта.
Стоимость бивалютной корзины на 21 марта уменьшилась почти на 5 копеек (-0.07%) до 68.1767 руб. с 68.2240 руб. 20 марта.
"AK&M" от 20.03.2019