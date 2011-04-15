Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/03/2019
16:59

Россельхознадзор уже с 2020 года может в полном объёме получить полномочия по ветнадзору

Россельхознадзор уже с 2020 года может в полном объёме получить полномочия по ветнадзору. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая 20 марта на итоговом заседании Коллегии Россельхознадзора, говорится в сообщении Минсельхоза.

Как отметил Д.Патрушев, деятельность Россельхознадзора приобрела особое значение в свете задачи по наращиванию экспорта сельхозпродукции. Работа ведомства позволяет удерживать позиции и увеличивать экспортные объёмы на уже завоеванных рынках и открывать новые. Так, в минувшем году получено право доступа различных видов российской продукции в Марокко, Японию, Сингапур, Сербию, Турцию и другие страны.

"Привлекательность России для международных торговых партнёров растёт, и в этой связи невозможно переоценить важность системы безопасного перемещения животных и животноводческой продукции. С точки зрения ветеринарии сделано многое, но далеко не все. Необходимо законодательно закрепить механизмы взаимодействия между всеми звеньями ветеринарной службы как элементами единой национальной системы ветконтроля. Соответствующие поправки уже подготовлены. С 1 января 2020 года планируется возложить на Россельхознадзор полномочия по государственному ветнадзору в полном объеме. Мы надеемся, что это решение даст новый импульс работе ветеринарных служб субъектов", - подчеркнул министр.

В текущем году, по словам Д.Патрушева, одной из приоритетных задач Россельхознадзора должно стать ужесточение контроля за качеством экспортируемого зерна. Сегодня его покупателями являются 132 страны мира, и ведомству необходимо приложить максимум усилий для сохранения Россией статуса одного из крупнейших мировых поставщиков этой продукции. В частности, в 2019 году Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору предстоит работа по устранению правовых пробелов законодательной базы в сфере госконтроля по обеспечению качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, в том числе при экспортных отгрузках.

Ещё одним шагом в этом направлении станет разработка и внедрение единой системы прослеживаемости растениеводческой продукции. Для этого у ведомства уже есть необходимый опыт: разработанный Россельхознадзором комплекс информационных систем уже сегодня позволяет в значительной мере управлять ситуацией в сфере внешних поставок, что высоко оценивают международные торговые партнёры России.

Эта работа будет продолжена - в текущем году планируется включить в перечни подконтрольных товаров, подлежащих электронной ветсертификации, готовую молочную продукцию, что, по мнению Министра, позволит обеспечить прослеживаемость "от поля до прилавка", ограничить фальсификат, даст дополнительный толчок к развитию молочной и перерабатывающей отраслей и выведет на новый уровень отношение потребителя к продуктам отечественного производства.

"AK&M" от 20.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100