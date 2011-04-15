Россельхознадзор уже с 2020 года может в полном объёме получить полномочия по ветнадзору. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая 20 марта на итоговом заседании Коллегии Россельхознадзора, говорится в сообщении Минсельхоза.



Как отметил Д.Патрушев, деятельность Россельхознадзора приобрела особое значение в свете задачи по наращиванию экспорта сельхозпродукции. Работа ведомства позволяет удерживать позиции и увеличивать экспортные объёмы на уже завоеванных рынках и открывать новые. Так, в минувшем году получено право доступа различных видов российской продукции в Марокко, Японию, Сингапур, Сербию, Турцию и другие страны.



"Привлекательность России для международных торговых партнёров растёт, и в этой связи невозможно переоценить важность системы безопасного перемещения животных и животноводческой продукции. С точки зрения ветеринарии сделано многое, но далеко не все. Необходимо законодательно закрепить механизмы взаимодействия между всеми звеньями ветеринарной службы как элементами единой национальной системы ветконтроля. Соответствующие поправки уже подготовлены. С 1 января 2020 года планируется возложить на Россельхознадзор полномочия по государственному ветнадзору в полном объеме. Мы надеемся, что это решение даст новый импульс работе ветеринарных служб субъектов", - подчеркнул министр.



В текущем году, по словам Д.Патрушева, одной из приоритетных задач Россельхознадзора должно стать ужесточение контроля за качеством экспортируемого зерна. Сегодня его покупателями являются 132 страны мира, и ведомству необходимо приложить максимум усилий для сохранения Россией статуса одного из крупнейших мировых поставщиков этой продукции. В частности, в 2019 году Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору предстоит работа по устранению правовых пробелов законодательной базы в сфере госконтроля по обеспечению качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, в том числе при экспортных отгрузках.



Ещё одним шагом в этом направлении станет разработка и внедрение единой системы прослеживаемости растениеводческой продукции. Для этого у ведомства уже есть необходимый опыт: разработанный Россельхознадзором комплекс информационных систем уже сегодня позволяет в значительной мере управлять ситуацией в сфере внешних поставок, что высоко оценивают международные торговые партнёры России.



Эта работа будет продолжена - в текущем году планируется включить в перечни подконтрольных товаров, подлежащих электронной ветсертификации, готовую молочную продукцию, что, по мнению Министра, позволит обеспечить прослеживаемость "от поля до прилавка", ограничить фальсификат, даст дополнительный толчок к развитию молочной и перерабатывающей отраслей и выведет на новый уровень отношение потребителя к продуктам отечественного производства.



"AK&M" от 20.03.2019