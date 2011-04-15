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20/03/2019
14:27

Первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта построят в 2019 году

Строительство первого участка Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до улицы Минская планируется завершить в этом году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Здесь будет два участка. Первый - от Аминьевского шоссе до Минской улицы с транспортной развязкой на этой улице и второй - от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца. Всю трассу планируется построить в 2020 году", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, на участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы переложили теплосеть и водопровод.

"Сейчас монтируются пролётные строения через улицу Минскую и выполнена половина строительно-монтажных работ основного хода дублёра", - пояснил А.Бочкарев.

На участке от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца ведётся переустройство коммуникаций и железнодорожных путей, попадающих в зону строительства. Также возводятся очистные сооружения.

"AK&M" от 20.03.2019
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