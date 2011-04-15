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20/03/2019
16:34

Застройщики раскроют сведения об использовании средств граждан

Застройщики раскроют сведения об использовании средств граждан. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

Так, с 23 марта застройщики, которые работают с деньгами населения, обязаны предоставлять ежеквартальную отчётность по новой форме, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении.

"Это усовершенствование позволит подробнее анализировать целевое использование денежных средств граждан и строительную готовность объекта", - сказала А.Пятова.

Новая форма подачи ежеквартальной отчётности утверждена приказом Минстроя РФ от 12 октября 2018 года. Документ вступает в силу со дня отмены нормативного акта, которым застройщики руководствовались при подаче отчётности.

По словам А.Пятовой, теперь отчётность будет включать пять разделов вместо четырех: сведения о застройщике объекта, сведения о строящихся объектах, сведения о нормативах финансовой устойчивости застройщика, сведения о примерном графике реализации проекта, сводная накопительная ведомость.

С учётом поправок изменился и перечень справок, которые застройщики с отчётностью предоставляют в Москомстройинвест.

"Должны обязательно прилагаться справки о целях расходования денежных средств и просроченных обязательствах", - сказала А.Пятова.

Она отметила, что сведения, которые будут содержаться в новом разделе отчётности - сводной-накопительной ведомости, позволят оценить размер понесённых застройщиком затрат на реализацию проекта относительно вида работ, а также их динамику.

"Кроме того, застройщики обязаны включать информацию о способе обеспечения своих обязательств перед гражданами: страхование, поручительство банков или отчисления в компенсационный фонд", - добавила глава комитета.

До 22 марта включительно застройщики, привлекающие деньги населения в рамках закона "О долевом строительстве", могут подавать отчетность за IV квартал 2018 года по старой форме.

"AK&M" от 20.03.2019
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