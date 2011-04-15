Московский зоопарк получит новый вход и переход в этом году

Строительство нового входа в Московский зоопарк планируется начать в конце марта, а пешеходного моста - в мае. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Пешеходный мост высотой 12 м и длиной 22 м соединит старую и новую территории зоопарка. На него можно будет перейти по пандусам, для маломобильных людей установят лифты.



Белый мост будет металлическим, ограждение выполнят из ударопрочного стекла. Он станет дублером существующего перехода.



Со стороны станции метро "Баррикадная" построят дополнительный вход в зоопарк. В двухэтажном павильоне разместят билетные кассы и турникеты, магазины сувениров, кафе и образовательный центр.



Основные строительные работы планируется завершить до конца 2019 года.



"AK&M" от 20.03.2019