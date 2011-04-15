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20/03/2019
14:40

Площади для малого бизнеса в новых домах Москвы увеличат в 4 раза

Количество нежилых помещений в новостройках, возведённых по программе реновации до 2021 года, будет в четыре раза больше, чем в отселяемых домах, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Это позволит не только обеспечить гарантии собственникам и арендаторам, но и способствовать развитию предпринимательства", - сказал С.Лёвкин.

По его словам, в проектах строящихся домов заложены нежилые помещения на первых этажах. В них могут разместиться магазины стрит-ритейла, сервисные компании, культурно-досуговые учреждения.

"Сейчас во включенных в программу реновации 5172 многоквартирных домах находится около 7.3 тыс. нежилых помещений общей площадью чуть более 1 млн кв. м", - добавил С.Лёвкин.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5172 дома.

Уже утверждён адресный список из 323 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4.6 млн кв. м недвижимости во всех округах Москвы. Список будет пополняться.

Переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

"AK&M" от 20.03.2019
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