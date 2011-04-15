Площади для малого бизнеса в новых домах Москвы увеличат в 4 раза

Количество нежилых помещений в новостройках, возведённых по программе реновации до 2021 года, будет в четыре раза больше, чем в отселяемых домах, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Это позволит не только обеспечить гарантии собственникам и арендаторам, но и способствовать развитию предпринимательства", - сказал С.Лёвкин.



По его словам, в проектах строящихся домов заложены нежилые помещения на первых этажах. В них могут разместиться магазины стрит-ритейла, сервисные компании, культурно-досуговые учреждения.



"Сейчас во включенных в программу реновации 5172 многоквартирных домах находится около 7.3 тыс. нежилых помещений общей площадью чуть более 1 млн кв. м", - добавил С.Лёвкин.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5172 дома.



Уже утверждён адресный список из 323 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4.6 млн кв. м недвижимости во всех округах Москвы. Список будет пополняться.



Переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.



"AK&M" от 20.03.2019