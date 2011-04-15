На ряде улиц Москвы временно изменилась схема движения. Об этом сообщила столичная мэрия.



Ограничения ввели в связи с ремонтом инженерных сетей и строительством различных объектов.



Так, до 25 апреля круглосуточно ограничено движение на участке Новослободской улицы в районе дома 24, строения 1. По участку улицы Машкова от дома 1 до дома 17, а также в районе пересечения улицы Машкова с улицей Чаплыгина будет труднее проехать до 15 ноября.



Кроме того, до 30 марта введены ограничения на Золоторожской улице в районе пересечения с Волочаевской улицей. До 30 апреля на участке Волочаевской улицы от Строгановского проезда до дома 15 движение ограничивают в ночное время - с 01:30 до 05:30. С 13 мая по 25 августа изменения затронут участок Волочаевской улицы от дома 15, корпуса 1 до дома 18, строения 2.



Проезд по отрезку улицы Буракова от дома 16, строения 5 до шоссе Энтузиастов круглосуточно ограничен до 31 мая. До 28 апреля сложнее проехать в районе дома 2 на Можайском Валу. До 29 июля будут вестись работы в районе дома 15, корпуса 1 на Болотной набережной.



На дублере Можайского шоссе в районе дома 26 до 9 апреля ограничено движение на двух полосам. С 10 по 19 апреля также ограничат движение по одной полосе на Гвардейской улице в районе дома 5, а с 20 по 28 апреля - в районе дома 7. На Липецком путепроводе схема движения изменилась до 1 февраля 2020 года.



В связи со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ) с 1 по 30 марта, с 1 по 25 апреля и с 1 по 25 мая проезд транспорта ограничивают на Профсоюзной улице в районе дома 59, строения 1. С 1 по 30 апреля и с 1 по 30 мая несколько полос дороги частично перекроют в Хлебобулочном проезде в районе дома 59 на Профсоюзной улице.



Движение по одной полосе дороги до 25 апреля ограничено на Изумрудной улице - изменения касаются участка от Минусинской до Осташковской улицы. До 30 апреля труднее проехать в Краснопрудном переулкеот владения 12 до дома 6, строения 1.



Участок Старокалужского шоссе от дома 64, строения 2 до дома 62, строения 2 полностью перекрыли до 30 декабря в связи со строительством БКЛ.



До 24 июня движение ограничили в Ружейном переулке в районе дома 4, строения 1. А с 25 марта по 23 июня изменится схема на Смоленском бульваре в районе дома 17.



Помимо этого, движение по одной полосе на улице Архитектора Власова в районе дома 18 ограничили до 20 мая. Это связано со строительством жилого дома на улице Гарибальди.



"AK&M" от 20.03.2019