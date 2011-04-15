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20/03/2019
15:23

Роскосмос продолжит сотрудничество с Казахстаном по эксплуатации и развитию космодрома "Байконур"

Роскосмос продолжит сотрудничество с казахстанскими партнёрами по эксплуатации и развитию космодрома "Байконур". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Руководство и технические специалисты Госкорпорации "Роскосмос" находятся в постоянном контакте с казахстанскими коллегами по различным вопросам, связанным с функционированием космодрома Байконур. Госкорпорация полностью и в срок исполняет все взятые на себя обязательства, предусмотренные межгосударственным договором аренды комплекса "Байконур", рассчитанным на период до 2050 года, отмечается в сообщении.

Сейчас на космодроме "Байконур" в штатном режиме продолжаются работы к предстоящему запуску к Международной космической станции транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11", который запланирован на 4 апреля текущего года. Все предприятия Госкорпорации "Роскосмос" функционируют в обычном режиме в тесном сотрудничестве с представителями Казкосмоса.

Кроме того, Роскосмос продолжает активную работу с казахстанским партнерами по реализации проекта "Байтерек". Начало лётных испытаний ракеты-носителя "Иртыш" ("Союз-5") с новейшим пилотируемым кораблём запланировано на 2022 год.


"AK&M" от 20.03.2019
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