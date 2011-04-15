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20/03/2019
16:06

Инфляция за неделю, с 12 по 18 марта, составила 0.1%, с начала года - 1.7%

Инфляция за неделю, с 12 по 18 марта 2019 года, составила 0.1%, с начала марта - 0.3%, с начала года - 1.7%. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.

Цены на баранину выросли на 3.5%, пшено - на 1.9%, муку пшеничную - на 0.6%, крупу гречневую - на 0.5%, чай - на 0.4%, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, хлеб, макаронные изделия и печенье - на 0.3%, колбасы, масло сливочное, сыры, творог жирный, сметану, вермишель, рис и водку - на 0.2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на капусту белокочанную - 12.8%, лук репчатый - 4.8%, морковь - 1.8%.

Одновременно цены на яйца куриные снизились на 0.7%, мясо кур - на 0.3%, сахар-песок и масло подсолнечное - на 0.2%. Огурцы стали дешевле на 3.3%, помидоры - на 1.3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0.1%.


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