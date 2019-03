Газпром полностью выполняет обязательства по надёжному газоснабжению потребителей. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров, который рассмотрел информацию об укреплении платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке и принимаемых мерах по погашению задолженности за поставленный газ, включая взаимодействие с органами власти в целях совершенствования действующего законодательства в части оплаты за газ.



Так, в 2018 году компания поставила отечественным потребителям по газотранспортной системе на 5.5% газа больше, чем в 2017 году.



В то же время общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 11.2 млрд руб. (на 6.6%) - со 169.7 до 180.9 млрд руб. (без учета проведенной в 2017 году уступки прав (требований) долгов ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", работа по взысканию которых продолжается). Как и в предыдущие годы в числе наиболее проблемных потребителей - теплоснабжающие организации. На их долю приходится 33% от общего объема просроченного долга.



Газпром продолжает системную работу, направленную на укрепление платежной дисциплины российских потребителей. В том числе в рамках деятельности специальной Комиссии при совете директоров.



Во многом благодаря этой работе в 2018 году - третий год подряд - обеспечен рост общероссийского уровня расчетов за газ. В 2016 году он составил 97.2%, в 2017 году - 97.3%, в 2018 году - 97.8%. Еще одним важным показателем укрепления платежной дисциплины стало увеличение количества регионов, обеспечивших снижение просроченного долга, - с 26 (в 2017 году) до 30.



Наиболее результативным направлением деятельности Газпрома, направленной на погашение просроченной задолженности за поставленный газ, остается претензионно-исковая работа. Она проводится совместно с региональными властями и правоохранительными органами. В 2018 году было взыскано 166.4 млрд руб.



Правлению компании поручено обеспечить продолжение работы по погашению дебиторской задолженности за поставленный газ, улучшению дисциплины газопотребления, взаимодействию с органами власти в целях совершенствования действующего законодательства РФ в части оплаты за газ.



