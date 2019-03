Газпром в 2011-2018 годах сэкономил 22.5 млн т топливно-энергетических ресурсов. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров, который рассмотрел и одобрил работу компании по повышению энергоэффективности производственной деятельности и сокращению выбросов парниковых газов.



В том числе экономия природного газа составила 19.1 млрд куб. м (это сопоставимо с годовым потреблением газа, например, Московской областью), электроэнергии - 2.2 млрд кВт/ч. Удельное потребление Газпромом газа и электроэнергии на собственные нужды с 2011 года снизилось на 17.4%. Удельные выбросы парниковых газов с 2014 года сократились на 20%.



Отмечено, что компания ежегодно реализует большой комплекс мероприятий в соответствии с действующей в Газпроме концепцией энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы и среднесрочными программами деятельности в этой сфере.



Среди мероприятий - модернизация технологических объектов, в том числе реконструкция и техническое перевооружение компрессорных станций, оптимизация режимов работы этих объектов, внедрение на предприятиях энергоэффективного оборудования, рациональных схем освещения, отопления и вентиляции.



Показатели снижения удельного расхода ТЭР на собственные технологические нужды, а также удельных выбросов парниковых газов включены в систему оценки менеджмента Газпрома. Кроме того, компания ведет работу по стимулированию внедрения и популяризации энергосберегающих технологий в дочерних и зависимых обществах.



В Газпроме разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2021 годы. На этот период запланировано проведение 2.8 тыс. мероприятий. Ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов - не менее 7.43 млн т у. т.



Правлению компании поручено продолжить работу по повышению энергоэффективности производственной деятельности и сокращению выбросов парниковых газов.



"AK&M" от 20.03.2019