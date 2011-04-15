В.Путин назначил врио главы Республики Алтай О.Хорохордина

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай". Об этом говорится в материалах Кремля.
В частности, указом принята отставка Александра Бердникова по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Хорохордин.
"AK&M" от 20.03.2019