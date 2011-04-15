В.Путин назначил врио главы Республики Алтай О.Хорохордина

Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай". Об этом говорится в материалах Кремля.



В частности, указом принята отставка Александра Бердникова по собственному желанию.



Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Хорохордин.





"AK&M" от 20.03.2019