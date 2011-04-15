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20/03/2019
17:43

На Ямале состоялся запуск освоения Харасавэйского месторождения

На Ямале состоялся запуск освоения Харасавэйского газового месторождения. Об этом говорится в материалах Кремля.

Месторождение расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря. По размеру относится к категории уникальных, запасы газа составляют 2 трлн куб. м. Начало добычи запланировано на 2023 год, её проектный уровень - 32 млрд куб. м газа в год.

Особенность месторождения - около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием.

Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры.

На Харасавэйском месторождении уже созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция.



"AK&M" от 20.03.2019
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