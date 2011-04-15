Врио главы Республики Калмыкия назначен Б.Хасиков

Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Калмыкия". Об этом говорится на сайте Кремля.



В частности, президент принял отставку Алексея Орлова по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Бату Хасикова.



"AK&M" от 20.03.2019