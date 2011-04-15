Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила меры по упрощению вывоза алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.



Подкомиссия признала целесообразным обеспечить временный ввоз без уплаты таможенных пошлин и налогов низкообогащенного урана по соглашению между Казахстаном и МАГАТЭ о создании банка по его хранению на территории республики. Мера принята на срок действия соглашения в связи с необходимостью его имплементации.



Одобрены изменения в перечень товаров, в отношении которых Казахстан применяет ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС. Из перечня исключены компрессоры для холодильного оборудования, спальная и столовая деревянная мебель и т.д. Мера принята во исполнение обязательств республики перед ВТО.



Подкомиссия согласовала исключение Экваториальной Гвинеи из перечня наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Решение принято на основании Положения об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС.



Признано целесообразным внести изменения в перечень категорий товаров, не относящихся к товарам личного пользования, и исключила из него алкогольную продукцию, вывозимую с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами. Предлагаемая мера направлена на минимизацию излишних ограничений. Она освобождает граждан стран-членов ЕАЭС от необходимости таможенного декларирования алкогольной продукции, вывозимой в личных целях.



Подкомиссия согласовала продление ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС по отходам и лому драгоценных металлов в размере 0%. Мера принята сроком на 3 года для увеличения загрузки производственных мощностей российских аффинажных предприятий и создания на них дополнительных рабочих мест.



С целью обеспечения национальной безопасности одобрено внесение изменений в положение о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, входящих в состав других товаров. Право на ввоз получат операторы связи, имеющие соответствующую лицензию.



"AK&M" от 20.03.2019