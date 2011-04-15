РЖД впервые предоставили 50%-ю скидку на проезд детей

Холдинг "РЖД" для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма принял решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования)формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов).В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.



Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте РЖД или с помощи мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.



При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретён проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).



Напомним, холдинг "РЖД" впервые предоставил 50%-ю скидку на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период - с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже четвертый год подряд школьники могут воспользоваться 50%-скидкой в течение всего календарного года.



При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 20.03.2019