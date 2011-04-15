VFS Global открыла новый визовый центр в Москве

Компания VFS Global сообщила об объединении шести визовых центров Москвы в пространстве нового визового центра, расположенного на 1 и 2 этажах бизнес-центра Сирирус Парк в Москве. Об этом говорится в сообщении компании.



В новом объединённом визовом центре VFS Global предоставляет россиянам услуги для подачи документов на визу в такие страны, как Австрия, Хорватия, Португалия, Литва, Нидерланды, Дания, Норвегия, Словения, Финляндия, Мальта, Швеция, Эстония, Чешская Республика, Польша, Болгария, Новая Зеландия, Канада, Ирландия, Исландия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Украина и Словакия.



Отметим, что в 2018 VFS Global успешно обработала 2.2 млн заявок для путешественников из России. Первый визовый центр в Москве был открыт в 2006 году. На сегодняшний день VFS Global в России оказывает услуги дипломатическим миссиям 27 стран в 59 городах России.



VFS Global - это крупнейшая в мире организация, предоставляющая услуги по работе с визами от лица государств-клиентов. Компания VFS Global имеет швейцарское происхождение и является частью компании EQT, одной из ведущих организаций прямого инвестирования в Европе, головной офис которой находится в Стокгольме, Швеция. На данный момент, компания работает с 63 государствами по всему миру для ускорения и упрощения процесса подачи и обработки визовых ходатайств. Сеть из более чем 3031 визовых центров, представленных в 144 стране на территории пяти континентов приняла более 191 млн визовых заявлений по состоянию на 28 февраля 2019 года.



"AK&M" от 20.03.2019