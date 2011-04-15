Takeda выводит с российского рынка три лекарственных средства: Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед и Атенолол Никомед. Об этом сообщил Росздравнадзор.



Как отмечает ведомство, это не скажется на лекарственном обеспечении российских пациентов.



По сведениям компании "Такеда", прекращение поставок в РФ препаратов связано с глобальным пересмотром продуктового портфеля компании, а также необходимостью переоснащения производства для выпуска данных лекарственных средств.



Росздравнадзор сообщил, что в РФ зарегистрировано значительное число лекарственных препаратов амитриптилина, атенолола и метронидазола отечественных и зарубежных производителей. Сведения об указанных лекарственных средствах доступны в открытой электронной базе Государственного реестра лекарственных средств.



Takeda - международная фармацевтическая компания.



"AK&M" от 20.03.2019