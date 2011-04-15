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20/03/2019
17:46

Takeda выводит с российского рынка три лекарственных средства

Takeda выводит с российского рынка три лекарственных средства: Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед и Атенолол Никомед. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Как отмечает ведомство, это не скажется на лекарственном обеспечении российских пациентов.

По сведениям компании "Такеда", прекращение поставок в РФ препаратов связано с глобальным пересмотром продуктового портфеля компании, а также необходимостью переоснащения производства для выпуска данных лекарственных средств.

Росздравнадзор сообщил, что в РФ зарегистрировано значительное число лекарственных препаратов амитриптилина, атенолола и метронидазола отечественных и зарубежных производителей. Сведения об указанных лекарственных средствах доступны в открытой электронной базе Государственного реестра лекарственных средств.

Takeda - международная фармацевтическая компания.

"AK&M" от 20.03.2019
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