Правительство утвердило долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении долгосрочной программы развития ОАО "РЖД" до 2025 года. Об этом говорится на сайте Правительства по итогам встреча Дмитрия Медведева с генеральным директором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозёровым.



Основные задачи программы: развитие комплексного обслуживания грузоотправителей и повышение качества грузовых перевозок; повышение транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями; развитие зарубежной деятельности РЖД, включая привлечение транзита, развитие контейнерных перевозок; расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения; обновление парка подвижного состава, в том числе тягового, с учётом заключения с его производителями контрактов жизненного цикла; развитие инфраструктуры для обеспечения перспективных объёмов перевозок и повышение производственной эффективности; обеспечение необходимого уровня безопасности движения и экологической безопасности; переход на "цифровую железную дорогу".



В рамках выполнения Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусмотрено увеличение провозной способности БАМа и Транссиба до 180 млн т к 2024 году, а также железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Предусмотрено также увеличение пропускной способности для обеспечения роста объёмов транзитных перевозок контейнеров в четыре раза, включая сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней. Планируются повышение уровня экономической связности территории России посредством расширения и модернизации железнодорожной инфраструктуры, расширение сети скоростных и высокоскоростных перевозок с соответствующим увеличением вклада РЖД в рост ВВП страны.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 20.03.2019