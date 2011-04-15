РФПИ и Aggreko договорились о сотрудничестве в сфере малой распределённой энергетики

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и британская компания Aggreko договорились о совместном сотрудничестве в сфере малой распределённой энергетики. Об этом говорится в сообщении российской стороны.



Стороны планируют инвестировать в строительство объектов для бесперебойного энергоснабжения и температурного контроля промышленных предприятий и объектов ЖКХ в российских регионах.



Проект реализуется в рамках указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в число целей которого входит развитие распределенной генерации. О соответствующем соглашении было объявлено сегодня в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с британскими деловыми кругами.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 70 проектов общим объемом свыше 1.4 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 700 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 5% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



Aggreko plc входит в рейтинг FTSE Лондонской Фондовой Биржи, штаб-квартира организации расположена в Глазго, компания имеет 193 представительства и многолетний опыт реализации успешных проектов общей мощностью 10 ГВт в части гибкого энергоснабжения и температурного контроля по всему миру. Один из шести глобальных хабов компании находится в Тюмени, который также является сервисно-ремонтным центром мирового уровня с высокой долей локализации.



Стратегия компании - инвестировать в технологии, которые помогут снизить стоимость энергообеспечения для: промышленных и добывающих предприятий, электросетевых хозяйств, технопарков и энергоемких инфраструктурных объектов. В 2017 году Aggreko plc приобрела компанию Younicos, которая специализируется на разработках модульных аккумуляторов и системах управления Microgrids.



Бизнес-модель Aggreko предполагает отсутствие расходов по внедрению предлагаемых решений, поскольку оборудование не покупается в собственность, а инженеры компании обеспечивают весь комплекс услуг по энергоснабжению, включая строительство необходимой инфраструктуры. Для предприятий, наращивающих производство, важно и то, что появляется возможность мобилизовать любую мощность на период подключения к местным электросетям. Это помогает заказчикам ускорить ввод в эксплуатацию новых проектов, приблизить срок получения дохода и увеличить рентабельность своих инвестиций.



"AK&M" от 20.03.2019