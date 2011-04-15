Авиакомпания Flydubai корректирует своё расписание полётов в Россию в связи с запретом на использование самолётов типа Boeing 737 MAX. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Сокращаются пока только рейсы из Москвы.

"Частота рейсов в Международный аэропорт "Внуково" временно снижается до одного возвратного рейса в день. Пассажиры, которых затронет данное изменение, будут пересаживаться на следующий доступный рейс, с ними связывается напрямую наша служба по работе с клиентами", - рассказали АТОР в авиакомпании.



Flydubai продолжает работать с отменами рейсов в хронологическом порядке. Пассажирам, которых коснулись данные отмены рейсов, предлагается перебронирование на рейсы Flydubai, пересадка на рейсы партнёрских авиалиний (в случае с российскими туристами это "Эмирейтс") или получение возврата средств в форме ваучера или в соответствии с формой изначального платежа.



"AK&M" от 20.03.2019