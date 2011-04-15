Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 21 марта 2019 года.



НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ОБХОДИТ ПОШЛИНУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОРРЕКТИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ



Правительство на совещании 21 марта примет решение, как изменить параметры налогового маневра в нефтяной отрасли. По данным "Ъ", введение экспортной пошлины на нефть в случае резкого роста цен на нее, прописанное сейчас в законе, решено заменить лицензированием экспорта. Также предполагается корректировка формулы демпфирующего акциза - об этом просили нефтяные компании, однако Минфин по-прежнему против этого варианта, означающего рост расходов бюджета.





"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" ДЕЛАЕТ ПОПРАВКУ НА ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ПОД КОНСТАНТИНА МАЛОФЕЕВА МЕНЯЮТ УСТАВ ПАРТИИ



В распоряжении "Ъ" оказался проект основных поправок к уставу "Справедливой России", которые партийцы должны одобрить на съезде 21 апреля. Изменения предполагают появление зампреда партии с широкими полномочиями - от "отбора кандидатов на выборы всех уровней" до предложений по кандидатам в руководящие органы партии. Должность, как ожидается, займет глава холдинга "Царьград" предприниматель Константин Малофеев. Роль лидера партии Сергея Миронова уменьшается.





ГОРОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НУЖНЫ ОСОБЫЕ ПРАЙМЕРИЗ

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ГОТОВА СДЕЛАТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ МОСКВЫ, ПЕТЕРБУРГА И СЕВАСТОПОЛЯ





Как стало известно "Ъ", сегодня президиум генсовета "Единой России" сделает исключение для трех городов федерального значения при проведении праймериз. Кандидатов в депутаты Мосгордумы будут определять по специально разработанной модели, схожей с той, что была в 2014 году. В Севастополе процедура праймериз будет запущена в мае, что приведет к сокращению всех этапов выборов в заксобрание. А праймериз по отбору кандидатов на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге состоятся только в июне.





"НЕЛЬЗЯ БРАТЬ КОНТРАКТ, А ПОТОМ ДУМАТЬ, КАК ЖЕ ЕГО ВЫПОЛНИТЬ"

ГЕНДИРЕКТОР ГКНПЦ ИМЕНИ ХРУНИЧЕВА АЛЕКСЕЙ ВАРОЧКО О ПРОИЗВОДСТВЕ РАКЕТ И СОКРАЩЕНИИ ДОЛГОВ





Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов "Роскосмоса", обремененного миллиардными долгами. В интервью "Ъ" гендиректор предприятия Алексей Варочко рассказал, за счет чего удается исправлять ситуацию с финансами, сколько еще будет летать ракета "Протон" и когда наконец полетит "Ангара".





ДЕЛО, СТАВШЕЕ ПРОДУКТОМ ПРОДУПРАВЛЕНИЯ

ЗАКОНЧЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ О КОРРУПЦИИ В ВОЕННОМ ВЕДОМСТВЕ



Как стало известно "Ъ", Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) завершило первый этап расследования о коррупции в Минобороны, бывшие офицеры и чиновники которого обвиняются в превышении должностных полномочий и получении "откатов" на сотни миллионов рублей. Деньги предназначались за общее покровительство бизнесменам и заключение с ними контрактов, связанных в основном с нуждами продовольственного управления военного ведомства. Несколько фигурантов дела признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.





ОБЛАКА СЛИВАЮТСЯ В АНО

ОПЕРАТОРЫ ДАТА-ЦЕНТРОВ СОЗДАЮТ СОВМЕСТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ



Крупнейшие компании на российском рынке облачных услуг и дата-центров, включая структуры "Ростелекома", IXcellerate, Dataline и Linxdatacenter, планируют совместно продвигать свои интересы через новую автономную некоммерческую организацию (АНО). На ее будущих участников в совокупности приходится более половины рынка по выручке и количеству стойко-мест. По данным источников "Ъ", АНО может работать в том числе над введением потенциальных льгот для операторов дата-центров.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 21.03.2019