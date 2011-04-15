Дайджест газеты "Ведомости" от 21 марта 2019 года

РЖД ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ ОФИС ЗА 72 МЛРД РУБЛЕЙ
ЕГО ПЛОЩАДЬ БУДЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДВЕ БАШНИ "ФЕДЕРАЦИЯ" В "МОСКВА-СИТИ"
РЖД и ее "дочки" будут работать в одном здании, рассказали "Ведомостям" человек, который знает об этом от нескольких сотрудников РЖД, два человека, близких к РЖД, и два сотрудника РЖД.
В МИНКОМСВЯЗИ КРИТИЧЕСКИ ПЛОХО С ДИСЦИПЛИНОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗВАЛО МИНИСТРА НОСКОВА НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В Минкомсвязи сложилась критическая ситуация с дисциплиной, пожаловался департамент контроля из аппарата правительства министру связи Константину Носкову, попросив его принять меры. "Ведомости" ознакомились с копией письма департамента, его подлинность подтвердил собеседник "Ведомостей", близкий к аппарату правительства. Представитель Минкомсвязи подтвердил получение письма с таким содержанием.
"ИНТЕКО" ПОСТРОИТ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ РЯДОМ С КРЕМЛЕМ
ДЕВЕЛОПЕР ВЕРНУЛ СЕБЕ КОМПЛЕКС "ТЕПЛЫЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ" В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
Банк "Траст" продает комплекс "Теплые торговые ряды" на ул. Ильинке девелоперской компании "Интеко", рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших с этим проектом. Сделка находится "на стадии закрытия", подтвердил представитель "Интеко". В "Трасте" на запрос не ответили.
СПОСОБОВ ГОСЗАКУПОК МОЖЕТ СТАТЬ МЕНЬШЕ
ФАС ПРЕДЛОЖИЛА СВОЙ ВАРИАНТ РЕФОРМЫ ГОСЗАКАЗА
"Мы предлагаем исключить такие избыточные способы госзакупок, как запрос предложений, проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием", - рассказал "Ведомостям" замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев о вариантах реформы госзаказа. "У нас много предложений, и все их мы планируем обсуждать с Минфином, Федеральным казначейством, заказчиками и участниками рынка", - говорит он.
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