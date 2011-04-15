Дайджест газеты "Ведомости" от 21 марта 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 марта 2019 года.





РЖД ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ ОФИС ЗА 72 МЛРД РУБЛЕЙ

ЕГО ПЛОЩАДЬ БУДЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДВЕ БАШНИ "ФЕДЕРАЦИЯ" В "МОСКВА-СИТИ"





РЖД и ее "дочки" будут работать в одном здании, рассказали "Ведомостям" человек, который знает об этом от нескольких сотрудников РЖД, два человека, близких к РЖД, и два сотрудника РЖД.





В МИНКОМСВЯЗИ КРИТИЧЕСКИ ПЛОХО С ДИСЦИПЛИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗВАЛО МИНИСТРА НОСКОВА НАВЕСТИ ПОРЯДОК



В Минкомсвязи сложилась критическая ситуация с дисциплиной, пожаловался департамент контроля из аппарата правительства министру связи Константину Носкову, попросив его принять меры. "Ведомости" ознакомились с копией письма департамента, его подлинность подтвердил собеседник "Ведомостей", близкий к аппарату правительства. Представитель Минкомсвязи подтвердил получение письма с таким содержанием.





"ИНТЕКО" ПОСТРОИТ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ РЯДОМ С КРЕМЛЕМ

ДЕВЕЛОПЕР ВЕРНУЛ СЕБЕ КОМПЛЕКС "ТЕПЛЫЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ" В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ





Банк "Траст" продает комплекс "Теплые торговые ряды" на ул. Ильинке девелоперской компании "Интеко", рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших с этим проектом. Сделка находится "на стадии закрытия", подтвердил представитель "Интеко". В "Трасте" на запрос не ответили.





СПОСОБОВ ГОСЗАКУПОК МОЖЕТ СТАТЬ МЕНЬШЕ

ФАС ПРЕДЛОЖИЛА СВОЙ ВАРИАНТ РЕФОРМЫ ГОСЗАКАЗА



"Мы предлагаем исключить такие избыточные способы госзакупок, как запрос предложений, проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием", - рассказал "Ведомостям" замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев о вариантах реформы госзаказа. "У нас много предложений, и все их мы планируем обсуждать с Минфином, Федеральным казначейством, заказчиками и участниками рынка", - говорит он.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 21.03.2019