Счетная палата раскритиковала Минкультуры

Минкультуры нанимает проектировщиков низкой квалификации, которые не могут выполнить заказы. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



Контрольное ведомство отметило низкое качество реализации федеральной адресной инвестиционной программы по направлению сохранения культурно-исторического наследия. Проверка выявила недостатки и нарушения практически на всех этапах реализации инвестпроектов.



Объем бюджетных инвестиций на федеральные объекты Дирекции Минкультуры в последние годы постоянно увеличивается. Общее финансирование за 2016-2018 годы составило 7 млрд руб., сумма неизрасходованных средств возросла в 28 раз. "Остатки неизрасходованных дирекцией Минкультуры бюджетных инвестиций за 3 года выросли со 100 млн до 2.8 млрд руб. За 2018 год не использовано 80% доведенных средств", - сообщил на коллегии аудитор Михаил Мень.



Неизрасходованные средства ведомство вернуло в бюджет.

Растущие остатки - это результат несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию. В установленный срок на 2017-2018 годы Дирекцией не были завершены 13 из 14 проектов. На начало 2019 года так и не реализованы 12 проектов, срок завершения которых истек.



Основная причина сложившейся ситуации в низкой компетенции компаний-проектировщиков. По мнению Счетной палаты, дирекция предъявляла недостаточные требования к опыту претендентов на участие в госзакупках. В результате проекты 6 из 11 строящихся объектов нужно доработать и провести повторную госэкспертизу, поскольку ошибки и недостатки в расчетах не позволяли продолжить работу. При этом корректировка проекта, как правило, приводит к затягиванию сроков строительства, удорожанию объектов и дополнительным бюджетным расходам.



"Например, при корректировке 3 проектов - Музейного комплекса в Рязани, Музея космонавтики в Калуге и Художественных мастерских Большого театра сметная стоимость строительства увеличилась на 45% или на 1.6 млрд руб. Причем, в случае Большого театра стоимость возросла более чем на 90% - почти на 900 млн руб.", - пояснил аудитор.



Однако провести такую работу над ошибками смогут не все проектировщики - некоторые объявили себя банкротами и уже проходят ликвидацию, другие в любой момент могут объявить о своей финансовой несостоятельности. Это стало возможно из-за несовершенства закона о контрактной системе. В нем не прописан обязательный предквалификационный отбор участников конкурса по проектированию. Счетная палата рекомендует Правительству рассмотреть данный вопрос.



Кроме того, Счетная палата выявила многократные нарушения федерального законодательства. В частности, дирекция приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51.4 млн руб.. Всего контрольный орган оценил экономический ущерб и риски ущерба почти в 57 млн руб.. По каждому пункту Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру.



По мнению Счетной палаты, Министерство культуры формально отнеслось к контролю за использованием бюджетных средств.



М.Мень подчеркнул, что показатели для адекватной оценки выполнения задачи по направлению инвестиций в Федеральной целевой программы "Культура России" отсутствуют. Отдельные показатели результативности по инвестпроектам не установлены. Все это существенно затрудняет оценку эффективности программы.



"AK&M" от 21.03.2019