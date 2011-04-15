Cборы Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2018 год выросли на 14%

Объём премии, собранной филиалом Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2018 год, составил 5.7 млрд руб., что на 14% больше аналогичного показателя за 2017 год. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 4.4 млрд руб. (прирост 12%), в том числе по личному страхованию — 702.1 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 3.6 млрд руб. (прирост 16%), по страхованию ответственности — 192.2 млн руб. (прирост 6%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 1.2 млрд руб.(прирост 26%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 17.4 млн руб. Страховая премия по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров — 25.5 млн руб.



Выплаты филиала Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2018 год увеличились на 13% по сравнению с 2017 годом и составили 2.5 млрд руб. В том числе выплаты по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 1.6 млрд руб., добровольному личному страхованию — 431.7 млн руб., по добровольному страхованию ответственности — 25.9 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 369 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров — 19 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали ОСАГО (+26%), КАСКО (+13,7%) и страхование имущества физических лиц (+58.6%).



"Филиал нашей компании продолжает укреплять позиции на региональном рынке страхования и демонстрировать уверенную динамику развития. К примеру, в сегменте розничного страхования Ингосстрах показал рост на 17.3% при росте рынка на уровне 1.9%. В сегменте КАСКО компания прибавила 13.7% на фоне роста рынка на 2%, в ОСАГО – 26% при динамике рынка в 0.1%, — комментирует директор филиала Ингосстраха в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых. — В сегментах корпоративного бизнеса также были достигнуты результаты, опережающие рыночные темпы развития. Так, в направлении страхования юридических лиц рынок показал отрицательную динамику сборов на уровне 17.4%. Ингосстрах же увеличил сборы более чем на 50% и нарастил долю рынка до 7.6%, в страховании средств водного транспорта – 49.8% при росте рынка на 11.4%".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 21.03.2019