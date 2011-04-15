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Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила базовую процентную ставку в 2.25-2.5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ФРС ухудшила прогноз роста экономики США в 2019 году до 2.1% с 2.3%. Прогноз по инфляции снижен до 1.8% с 1.9%.
"AK&M" от 21.03.2019