Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила базовую процентную ставку в 2.25-2.5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.



ФРС ухудшила прогноз роста экономики США в 2019 году до 2.1% с 2.3%. Прогноз по инфляции снижен до 1.8% с 1.9%.





"AK&M" от 21.03.2019