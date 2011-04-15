Ингосстрах выплатил 1.5 млн руб. пассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП в Краснодарском крае

Филиал Ингосстраха в Краснодарском крае произвёл выплату страхового возмещения пассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Гражданская ответственность компании-перевозчика была застрахована Ингосстрахом в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП). Размер страхового возмещения составил 1.5 млн руб.



В результате ДТП, произошедшего в городе Гулькевичи Краснодарского края, пассажир автобуса получил телесные повреждения. Полученные травмы повлекли временную нетрудоспособность пассажира.



После получения необходимого пакета документов и проведения расчётов Ингосстрах принял решение о выплате возмещения за причинение вреда здоровью пассажира.



Напомним, что программа страхования ОСГОП позволяет компенсировать ущерб, нанесённый жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Лимиты ответственности страховщика в соответствии с действующим законодательством устанавливаются на каждого пассажира и составляют: 2.025 млн руб. – на случай гибели пассажира, 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью пассажира и 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу.



Обязанность перевозчиков страховать свою ответственность перед пассажирами регламентируется федеральным законодательством. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" вступил в силу 1 января 2013 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 21.03.2019