В.Путин отправил в отставку губернатора Оренбургской области Ю.Берга

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Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Об этом свидетельствует сообщении пресс-службы Кремля.
Губернатор Оренбургской области сам попросил главу государства об отставке, сообщает портал Правительства региона.
Ю.Берг руководил регионом с 2010 года. Срок его истекает в 2019 году.
"AK&M" от 21.03.2019