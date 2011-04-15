В.Путин отправил в отставку губернатора Оренбургской области Ю.Берга

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Об этом свидетельствует сообщении пресс-службы Кремля.



Губернатор Оренбургской области сам попросил главу государства об отставке, сообщает портал Правительства региона.



Ю.Берг руководил регионом с 2010 года. Срок его истекает в 2019 году.





"AK&M" от 21.03.2019