В.Путин принял отставку губернатора Мурманской области М.Ковтун по собственному желанию

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



М.Ковтун руководила регионом с 2012 года. Она родилась 10 марта 1962 года в Мурманске. Работала в Мурманском областном комитете ВЛКСМ, возглавляла Кольский районный комитет комсомола в Мурманской области. Являлась заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Мурманской области, заместителем начальника управления Федерального агентства по туризму, работала в Кольской ГМК, дочернем предприятии ГМК "Норильский никель".





"AK&M" от 21.03.2019