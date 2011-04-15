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21/03/2019
13:15

В.Путин принял отставку губернатора Мурманской области М.Ковтун по собственному желанию

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

М.Ковтун руководила регионом с 2012 года. Она родилась 10 марта 1962 года в Мурманске. Работала в Мурманском областном комитете ВЛКСМ, возглавляла Кольский районный комитет комсомола в Мурманской области. Являлась заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Мурманской области, заместителем начальника управления Федерального агентства по туризму, работала в Кольской ГМК, дочернем предприятии ГМК "Норильский никель".


"AK&M" от 21.03.2019
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