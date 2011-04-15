Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области назначен Д.Паслер

Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Ранее глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Оренбургской области Юрия Берга.



Д.Паслер родился в 1978 году в Свердловской области. В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет, затем Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Занимал руководящие должности на Североуральском заводе железобетонных изделий, компании "ГАЗЭКС", в Свердловэнергосбыте, Екатеринбурггазе. В 2012-2016 годах являлся председателем правительства Свердловской области. С 2017 года - председатель правления ПАО "Т Плюс".





"AK&M" от 21.03.2019