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21/03/2019
13:50

Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области назначен Д.Паслер

Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Д.Паслер родился в 1978 году в Свердловской области. В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет, затем Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Занимал руководящие должности на Североуральском заводе железобетонных изделий, компании "ГАЗЭКС", в Свердловэнергосбыте, Екатеринбурггазе. В 2012-2016 годах являлся председателем правительства Свердловской области. С 2017 года - председатель правления ПАО "Т Плюс".


"AK&M" от 21.03.2019
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