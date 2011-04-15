Импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья в январе-феврале снизился на 3.5% до $29.134 млрд

Импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья в январе-феврале 2019 года снизился на 3.5% до $29.134 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.



В феврале 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 5.4% в годовом исчислении. Наблюдалось снижение импорта продовольственных товаров и сырья для их производства на 2%, текстильных изделий и обуви - на 3.2%, химической продукции - на 3.7%, машиностроительной продукции - на 8.8%.



В импорте продовольственных товаров возросли закупки молочной продукции - на 65.6%, мяса и субпродуктов - на 30%, алкогольной и безалкогольной продукции - на 11.4%, табака - на 3.2%. Одновременно сократился объём импорта сахара - на 0.7%, овощей - на 1.3%, фруктов и орехов - на 1.9%, масла растительного - на 3.6%, рыбы - на 21.5%, зерновых культур - на 22.5%.



В группе текстильных изделий и выросли закупки трикотажного полотна на 30.6%, химических нитей - на 25.3%, химических волокон - на 12.5%, текстильных материалов - на 1.4%, хлопка - на 0.4%. Сократился ввоз обуви на 2.7%, одежды трикотажной и текстильной - на 4.9 и 9.8% соответственно, готовых текстильных изделий - на 5.6%.



Среди товаров химической промышленности возрос импорт продукции органической и неорганической химии на 4.5%, парфюмерно-косметических товаров - на 0.8%. Снизились объемы ввоза фармацевтической продукции на 3.1%, полимеров и каучука - на 3.4%. Объемы поставок мыла и синтетических моющих средств остались на уровне февраля 2018 года.



Импорт машиностроительной продукции снизился за счёт сокращения закупок средств наземного транспорта на 4.3%, электрооборудования - на 6.6%, инструментов и аппаратов оптических - на 7.8%, механического оборудования - на 10.9%, летательных аппаратов на 33.7%. Вместе с тем увеличились импортные поставки судов и плавучих средств в 1.7 раза, железнодорожных локомотивов - в 1.5 раза.



В феврале 2019 года объём импорта увеличился на 13.4% до $15.546 млрд и по сравнению с предыдущим месяцем.



Импорт химической продукции возрос на 23.2% до $3.181 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 12.8% до $1.955 млрд , текстильных изделий и обуви - на 8.9% до $1.124 млрд, машиностроительной продукции - на 8.7% до $7.115 млрд.



Импорт товаров химической промышленности возрос за счёт роста на 56.2% закупок фармацевтической продукции, мыла и синтетических моющих средств - на 22.9%, полимеров и каучука - на 14.2%, парфюмерно-косметических товаров - на 10.3%, продукции органической и неорганической химии - на 2.6%.



В группе продовольственных товаров и сырья для их производства импорт мяса и субпродуктов увеличился на 42.4%, овощей - на 39.3%, масла растительного на 35.4%, сахара - на 31.4%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 30.6%, табака - на 17.3%, зерновых культур на 14%, рыбы - на 0.3%. В месте с тем ввоз фруктов и орехов сократился на 4.5%, молочных продуктов - на 10.2%.



Среди текстильных изделий и обуви увеличились закупки трикотажного полотна - на 44.1%, химических нитей - на 25.4%, текстильных материалов - на 24.4%, хлопка - на 21.7%, готовых текстильных изделий возрос на 18.2%, химических волокон - на 14.7%, обуви - на 9.9%, одежды текстильной и трикотажной - на 3.3 и 0.3% соответственно.



В импорте машиностроительной продукции возросли закупки инструментов и аппаратов оптических на 33.9%, летательных аппаратов - на 22.2%, средств наземного транспорта и механического оборудования - на 17.9%, железнодорожных локомотивов - на 6.2%, электрооборудования - на 3.4%. При этом сократились поставки судов и плавучих средств на 91.5%.



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