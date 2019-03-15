ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 22 марта в размере 63.7420 руб. против 64.2803 руб. на 21 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.03.19 - 64.2803 руб.

20.03.19 - 64.3167 руб.

19.03.19 - 64.6694 руб.

16.03.19 - 65.4201 руб.

15.03.19 - 65.4021 руб.

























































































































































































"AK&M" от 21.03.2019