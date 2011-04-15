Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 марта

Банк России установил на 22 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.5309

1 Азербайджанский манат 37.5726

100 Армянских драмов 13.1210

1 Белорусский рубль 30.3895

1 Болгарский лев 37.1370

1 Бразильский реал 16.8831

100 Венгерских форинтов 23.1217

1000 Вон Республики Корея 56.4858

10 Гонконгских долларов 81.2228

10 Датских крон 97.3235

1 Доллар США 63.7420

1 Евро 72.7870

100 Индийских рупий 92.9658

100 Казахстанских тенге 16.8460

1 Канадский доллар 47.8975

100 Киргизских сомов 91.1824

10 Китайских юаней 95.3137

10 Молдавских леев 36.9305

1 Новый туркменский манат 18.2381

10 Норвежских крон 74.9447

1 Польский злотый 16.9567

1 Румынский лей 15.2730

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.8583

1 Сингапурский доллар 47.3250

10 Таджикских сомони 67.5247

1 Турецкая лира 11.7128

10000 Узбекских сумов 76.0824

10 Украинских гривен 23.3864

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.8526

10 Чешских крон 28.3166

10 Шведских крон 69.6504

1 Швейцарский франк 64.1978

10 Южноафриканских рэндов 44.9520

100 Японских иен 57.7818

"AK&M" от 21.03.2019