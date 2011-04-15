Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 марта

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Банк России установил на 22 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.5309
1 Азербайджанский манат 37.5726
100 Армянских драмов 13.1210
1 Белорусский рубль 30.3895
1 Болгарский лев 37.1370
1 Бразильский реал 16.8831
100 Венгерских форинтов 23.1217
1000 Вон Республики Корея 56.4858
10 Гонконгских долларов 81.2228
10 Датских крон 97.3235
1 Доллар США 63.7420
1 Евро 72.7870
100 Индийских рупий 92.9658
100 Казахстанских тенге 16.8460
1 Канадский доллар 47.8975
100 Киргизских сомов 91.1824
10 Китайских юаней 95.3137
10 Молдавских леев 36.9305
1 Новый туркменский манат 18.2381
10 Норвежских крон 74.9447
1 Польский злотый 16.9567
1 Румынский лей 15.2730
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.8583
1 Сингапурский доллар 47.3250
10 Таджикских сомони 67.5247
1 Турецкая лира 11.7128
10000 Узбекских сумов 76.0824
10 Украинских гривен 23.3864
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.8526
10 Чешских крон 28.3166
10 Шведских крон 69.6504
1 Швейцарский франк 64.1978
10 Южноафриканских рэндов 44.9520
100 Японских иен 57.7818
"AK&M" от 21.03.2019