Ингосстрах изменил базовую ставку тарифа ОСАГО в Пензенской области

Филиал Ингосстраха в Пензенской области объявляет о снижении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц – владельцев легковых автомобилей категории "B" и "BE". С 19 марта 2019 года размер базовой ставки составляет 3.900 руб. (ранее 4.118 руб.). Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Автовладельцы Пензенской области могут оформить полис ОСАГО c новой базовой ставкой в офисах Ингосстраха, в агентской сети компании, а также на сайте www.ingos.ru.



"С начала 2019 года Ингосстрах снизил базовую ставку тарифа ОСАГО для 14 территорий преимущественного использования ТС, в их числе и Пензенская область. Таким образом, качественные страховые услуги стали ещё доступней для жителей нашего регионаё, – комментирует директор филиала Ингосстраха в Пензенской области Михаил Гусев.



9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2.746–4.942 руб., пересмотре системы коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) и изменении порядка применения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 21.03.2019