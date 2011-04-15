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21/03/2019
14:34

Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области назначен замминистра ЖКХ РФ А.Чибис

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

А.Чибис родился в 1979 года в Чебоксарах, в 2001 году окончил Московский университет потребительской кооперации. В 2006-2007 годах являлся заместителем директора Департамента строительства Министерства регионального развития РФ, в 2007-2008 годах - начальником управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в 2008-2011 годах - председателем совета директоров, членом правления ОАО "Российские коммунальные системы", в 2012-2013 годах - президентом и совладелецем компании "ЖКХ-Девелопмент". В 2013 году назначен замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.


"AK&M" от 21.03.2019
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