Банк России на 22 марта понизил курс евро к рублю более чем на 15 копеек до 72.7870 руб., курс доллара США - почти на 54 копейки до 63.7420 руб.

Банк России на 22 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 15 копеек до 72.7870 руб. с 72.9389 руб., курс доллара США - почти на 54 копейки до 63.7420 руб. с 64.2803 руб. 21 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 22 марта уменьшилась более чем на 36 копеек (-0.53%) до 67.8123 руб. с 68.1767 руб. 21 марта.







"AK&M" от 21.03.2019