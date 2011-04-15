Госдума приняла в первом чтении законопроект об "ипотечных каникулах" для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Ипотечные каникулы" продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заёмщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%).



По выбору заёмщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлён на период действия "ипотечных каникул".



В течение всего срока "ипотечных каникул" не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.



Одновременно предлагается отменить обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья.





"AK&M" от 21.03.2019