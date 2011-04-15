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21/03/2019
15:08

А.Миллер и Д.Артюхов обсудили актуальные вопросы сотрудничества Газпрома и ЯНАО

На Бованенковском месторождении состоялась рабочая встреча председателя правления Газпрома Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

Отмечено, что компания ведёт активную работу по обустройству Ямальского центра газодобычи. В конце 2018 года на проектный уровень — 115 млрд куб. м газа в год — была выведена мощность базового на Ямале Бованенковского месторождения. Компания приступила к полномасштабному обустройству Харасавэйского месторождения.

Газпром является крупнейшим инвестором в ЯНАО. В 2013–2018 годах капитальные вложения компаний Группы "Газпром" (без учета "Газпром нефти") в развитие производственных мощностей в регионе составили 1.2 трлн руб. В 2019 году инвестиции Группы на территории округа планируются в объеме 196.5 млрд руб.

Газпром играет важную роль в социально-экономическом развитии ЯНАО. Налоговые платежи компании в бюджет региона в 2018 году выросли до 62.4 млрд руб. (в 2017 году — 55.1 млрд руб.). Общий размер всех выплат Газпрома в окружной и местные бюджеты ЯНАО (включая, в частности, средства на поддержку коренных малочисленных народов Севера) достиг 71.3 млрд руб.

Продолжается работа по развитию газификации и расширению газозаправочной инфраструктуры ЯНАО. В 2018 году компания завершила сооружение газопровода к п. Северная Нива, построила автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС) в г. Новом Уренгое. Еще одну АГНКС Газпром планирует построить в г. Ноябрьске.

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

"AK&M" от 21.03.2019
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