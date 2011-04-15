Чистая прибыль Мечела по МСФО в 2018 году выросла на 9% до 12.628 млрд руб.

Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2018 году увеличилась на 9% по сравнению с уровнем 2017 года до 12.628 млрд руб. Об зтом говорится в сообщении компании.



В целом прибыль группы за отчётный период возросла почти на 8% до 13.536 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 7% до 75.667 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 24% против 27% годом ранее. Консолидированная выручка составила 312.574 млрд руб., увеличившись на 5%.



Чистый долг компании без учёта штрафов и пеней по просроченной задолженности на 31 декабря 2018 года составил 467.704 млрд руб. против 466.873 млрд руб. на конец 2017 года.



Группа "Мечел" в 2018 году сократила добычу угля на 9% по сравнению с показателем предыдущего года до 18.813 млн т, говорится в сообщении компании.



Выпуск стали за отчётный период снизился также на 9% до 3.881 млн т, производство чугуна достигло 3.6 млн т.



Добыча угля в IV квартале 2018 года относительно уровня предыдущего года снизилась на 9% и составила 4.341 млн т. Выплавка стали упала на 2% до 905 тыс. т, выпуск чугуна упала также на 2% до 872 тыс. т.



Реализация концентрата коксующегося угля компании по итогам 2018 года составила 7.149 млн т, что на 10% меньше, чем годом ранее.



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел", за 9 месяцев 2018 года по МСФО упала на 1% до 10.997 млрд руб. с 11.114 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 237.003 млрд руб. с 222.797 млрд руб., операционная прибыль - на 3% до 47.802 млрд руб. с 46.415 млрд руб., показатель EBITDA - на 3% до 60.646 млрд руб. с 59.148 млрд руб.



"AK&M" от 21.03.2019