Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О государственной социальной помощи", индексирующие пенсии сверх прожиточного минимума. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Устанавливается, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. Перерасчёт коснётся пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.



Таким образом, получателям соцдоплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума пенсионера, подчёркивается в сообщении.



Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии будет устанавливаться ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, будет определяться на основании потребительской корзины пенсионера и индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.



В свою очередь, величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии, устанавливаемая ежегодно законом субъекта РФ, будет определяться в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, утверждаемыми Правительством РФ.





"AK&M" от 21.03.2019