Сбербанк будет выплачивать возмещение вкладчикам РТС-Банка

Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям РТС-Банка (Тольятти). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Агентство 25 марта 2019 года начнёт приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам Экономикс-Банка через Сбербанк.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РТС-Банка 14 марта 2019 года. По величине активов на 1 марта 2019 года кредитная организация занимала 332-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 21.03.2019