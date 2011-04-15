Банк России прекратил полномочия СРО КПК

Банк России прекратил статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (СРО КПК), в отношении Межрегионального союза кредитных кооперативов (МСКК). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Причиной такого решения стало пренебрежение саморегулируемой организацией обязанностями по контролю за своими членами: МСКК не выявил многочисленные грубые нарушения и недобросовестные практики целого ряда КПК, подчёркивает ЦБ.



Департамент микрофинансового рынка Банка России зафиксировал в работе МСКК факты неоднократного нарушения требований Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", нормативных актов Банка России и внутренних стандартов МСКК. МСКК грубо нарушал законодательство Российской Федерации при проведении проверок КПК, не представлял информацию и не соблюдал сроки представления отчётности регулятору.





"AK&M" от 21.03.2019