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21/03/2019
16:47

Банк России прекратил полномочия СРО КПК

Банк России прекратил статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (СРО КПК), в отношении Межрегионального союза кредитных кооперативов (МСКК). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Причиной такого решения стало пренебрежение саморегулируемой организацией обязанностями по контролю за своими членами: МСКК не выявил многочисленные грубые нарушения и недобросовестные практики целого ряда КПК, подчёркивает ЦБ.

Департамент микрофинансового рынка Банка России зафиксировал в работе МСКК факты неоднократного нарушения требований Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", нормативных актов Банка России и внутренних стандартов МСКК. МСКК грубо нарушал законодательство Российской Федерации при проведении проверок КПК, не представлял информацию и не соблюдал сроки представления отчётности регулятору.


"AK&M" от 21.03.2019
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