Цены на бензин за неделю, с 11 по 17 марта, снизились на 0.1% до 43.98 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 11 по 17 марта 2019 года, снизились на 0.1% до 43.98 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марки АИ-92 подешевел на 0.1% до 41.76 руб. за литр, АИ-95 - до 44.98 руб. за литр.



Бензин марки АИ-98 не изменился в цене - 50.76 руб. за литр.

Дизельное топливо подешевело на 0.1% до 46.9 руб. за литр.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.90 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.89 до 48.99 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.20 до 43.30 руб., марки АИ-95 - от 43.30 до 46.60 руб. за литр.





"AK&M" от 21.03.2019