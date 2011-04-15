По закону об ограничении хостелов создана согласительная комиссия

Госдума поддержала постановление о создании согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах. Срок работы согласительной комиссии определён до 29 марта. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Ранее закон об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах был отклонен Советом Федерации с предложением создать согласительную комиссию.



В соответствии с законом, устанавливается запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг.



Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд. Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.



В соответствии с действующим законодательством, перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. Кроме того, должен быть отдельный вход.





"AK&M" от 21.03.2019